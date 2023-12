Bobingen | Gewalttäter schlägt und tritt Frau

Am Freitag wurde der Polizei Bobingen gegen 23:00 Uhr eine Familienstreitigkeit mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Polizei konnte in der Wohnung eine 24-jährige Frau angetroffen werden. Diese wurde zuvor vom Beschuldigten, einem 27-jährigen Mann, ins Gesicht geschlagen und mit dem Fuß in den Bauch getreten. Der Beschuldigte wurde daraufhin gestellt, widerstandslos in Gewahrsam genommen und gefesselt.

Beim Verbringen in das Dienstfahrzeug versuchte der 27-Jährige noch den Einsatzkräften einen Kopfstoß zu verpassen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 mg/l.

Er muss sich wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung, Widerstand und

Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.