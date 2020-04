Bobingen | Kinder malen Bilder für kranke Menschen

Die Stadt Bobingen hatte Kinder aufgerufen, bunte Bilder für die älteren Bürgerinnen und Bürger in den Seniorenheimen und die Patienten im Krankenhaus zu malen.

Nun war es so weit: Mit einer ganzen Tasche voller bunter Bilder kam Bobingens Bürgermeister Bernd Müller zur Wertachklinik und übergab sie Klinikvorstand Martin Gösele, der die Verteilung im Krankenhaus übernimmt.

„Wir freuen uns über diesen bunten, herzlichen Gruß. Aufgrund des Besuchsverbots während der Corona-Krise ist es in den Fluren und Zimmern sehr still geworden. Da tut es uns allen gut, den Patienten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf so eine liebevolle und bunte Art zu sehen, dass die Menschen in der Region an uns denken“, erklärt Martin Gösele.