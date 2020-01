Bobingen | Polizeibeamter wird bei Widerstand auf Supermarkt-Parkplatz verletzt

Bobingen – Gestern Abend, 29.01.20, wurde die Polizei um 18:40 Uhr zum Parkplatz eines Verbrauchermarkts in die Bischof-Ulrich-Straße gerufen, da sich dort eine männliche Person seltsam verhielt und Passanten beleidigte.



Bei Eintreffen der Streife reagierte der offensichtlich alkoholisierte Mann auf eine Ansprache nicht und wollte sich einfach entfernen. Als er deshalb an den Armen festgehalten wurde, reagierte er sofort aggressiv und stieß einen Beamten von sich, wodurch dieser rücklings gegen eine Straßenlaterne stieß und sich dabei am Rücken verletzte. Die Beamten brachten den Angreifer gemeinsam zu Boden, der weiterhin in ihre Richtung schlug und trat. Erst als zwei weitere Streifen eintrafen gelang es den Randalierer an Armen und Beinen zu fesseln und im Anschluss in den Polizeiarrest zu verbringen.

Dort wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem 20jährigen durchgeführt. Ein Alkoholtest war vorher nicht möglich gewesen. Der verletzte Beamte wurde zur Untersuchung in die Wertachklinik nach Bobingen verbracht. Er ist derzeit nicht dienstfähig.