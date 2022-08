Am Montag gegen 15:00 Uhr geriet ein Rentner mit seinem Rollstuhl an den

Böschungsrand der Singold, dadurch kippte der Fahrstuhl und der Rentner fiel in die Böschung, der Rollstuhl rutschte ins Wasser.

Beherzte Passanten beobachteten den Vorfall. Vorsorglich wurden BRK und FFW hinzugezogen. Der Rentner blieb unverletzt, sein Rollstuhl konnte durch die FFW aus dem Wasser geborgen werden, anschließend konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

