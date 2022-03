In der Nacht von Samstag, den 12.03.22 auf Sonntag, 13.03.22 ereignete sich im Stadtgebiet Bobingen eine umfangreiche Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Kfz.

Nach einer ersten Bilanz wurden im genannten Tatzeitraum 61 geparkte Pkw mutwillig beschädigt. Die Pkw waren in der Poststraße, Römerstraße, Anicher Straße, Rathausstraße, Rathausplatz, Bodenseestraße, Regensburger Allee, Lechallee und in der Bäckerstraße geparkt. Bei allen Fahrzeugen war festzustellen, dass deren Lack mutwillig beschädigt wurde. Der derzeit geschätzte Sachschaden an den Kfz beläuft auf ca. 83.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit den vorliegenden Sachbeschädigungen machen können, sich unter 08234/9606-0 zu melden.