Bombendrohung am Augsburger Gerichtsgebäude

Am Montag wurde der Polizei gegen 09.00 Uhr eine schriftliche Bombendrohung am Gericht Am alten Einlass in Augsburg mitgeteilt.

Vorsorglich wurde der Publikumsverkehr für den gestrigen Tag eingestellt. Mitarbeiter,

die sich noch im Gebäude befanden, begaben sich nach draußen und der Betrieb

wurde beendet. Die Polizei suchte zwischenzeitlich den Bereich, unter anderem mit

einem Sprengstoffhund ab. Dabei wurden keine verdächtigen Gegenstände

festgestellt. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe zu dem Vorfall.