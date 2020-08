Bombendrohung gegen Krankenhaus in Taufkirchen – Patienten müssen evakuiert werden

Nach dem Eingang einer Bombendrohung gegen eine Abteilung des Isar- Amper-Klinikums in Taufkirchen wurden heute vorsorglich 65 Patienten evakuiert. Sprengmittel konnten nicht aufgefunden werden.

Gegen 16:45 Uhr war einer Polizeidienststelle per mail damit gedroht worden, dass am Abend ein Sprengsatz in einem bestimmten Gebäude des Klinikums explodieren würde. Daraufhin wurde der entsprechende Klinikteil evakuiert und die Patienten vorübergehend in anderen Abteilungen des Krankenhauses untergebracht.

Eine intensive Absuche des Gebäudes mit einer Vielzahl von Polizeikräften und mehreren Sprengstoffsuchhunden erbrachte keinen Fund gefährlicher oder explosiver Stoffe, so dass die Patienten ab etwa 21:15 Uhr nach und nach auf ihre Zimmer zurückkehren konnten.

Die Kriminalpolizei Erding hat noch am späten Nachmittag die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die Person oder das Motiv des Täters liegen derzeit noch nicht vor.