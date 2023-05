Bonez MC und Gzuz auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Bonez MC und Gzuz stehen an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. „High & hungrig 3“ markiert die siebte Nummer-eins-Platte für Gzuz und das neunte Nummer-eins-Album für Bonez MC. Auf dem zweiten Platz folgt „Irgendwo Ankommen“ von Wincent Weiss.

Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Die Wiederveröffentlichung von „13“ der Ärzte schafft es auf Platz drei. In den Single-Charts stehen Udo Lindenberg und Apache 207 mit „Komet“ zum zwölften Mal an der Spitze. Damit landen sie den am häufigsten auf eins platzierten deutschsprachigen Song seit 33 Jahren.

Zuletzt stand Matthias Reims Ohrwurm „Verdammt – ich lieb` dich“ in dieser Kategorie noch länger oben, und zwar insgesamt 16 Mal zwischen Mai und September 1990. Mit der Single „Neunzig“ geht auch der zweite Platz an Apache 207. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.