Booster-Impfungen am 6.1.2022 beim Donauwörther Kaufland

Fünf Ärzte bieten in einer Gemeinschaftsaktion am 6. Januar in Donauwörth die Möglichkeit zur Booster-Impfung ohne Voranmeldung. Die Aktion findet mit organisatorischer Unterstützung der Stadt Donauwörth auf dem Parkplatz des Kauflands als Drive-In statt.

Menschen über 30 Jahre, deren Zweitimpfung mindestens 3 Monate zurückliegt, haben zwischen 10:00 und 16:00 Uhr die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff Moderna „boostern“ zu lassen. Die Impfungen finden dabei im Auto statt. Die Teilnehmer müssen hierzu die ausgefüllt mitgebrachten Aufklärungs- und Einwilligungsbögen abgeben sowie die Versichertenkarte scannen lassen, sich mit Personalausweis oder Reisepass und dem Impfbuch ausweisen und direkt zur Impfung durchfahren. Es besteht ausdrücklich die Möglichkeit auch mehrere Personen in einem Auto zu impfen. Ein Verlassen der Fahrzeuge ist während des gesamten Prozesses nicht notwendig. Oberbürgermeister Jürgen Sorré freut sich, dass die Stadt Donauwörth diese Aktion unterstützen kann: „Wir waren sofort mit an Bord als die Ärztinnen Linda van Malland und Dr. Rita Lerch-Höpfner mit der Idee des Impf-Drive-Ins in Donauwörth auf uns zukamen und unterstützen hier nach Kräften.“ Die Aktion findet in enger Kooperation mit der Feuerwehr Donauwörth, dem THW Ortsverband Donauwörth, den Johannitern, sowie mit Unterstützung des Kauflands Donauwörth statt, welches dankenswerterweise ihren Parkplatz für die Aktion zur Verfügung stellt. Interessierte fahren den Parkplatz des Kauflands über die Kreuzung Küsterfeldstraße an. Da für diese Aktion eine Einbahnstraßen-Regelung eingerichtet wird, kann nur diese Zufahrt benutzt werden. Die Verkehrsführung ist ausgeschildert, die Weisungen des Einsatzpersonals sind zu beachten. Im Anschluss an die Impfung gibt es eine Ruhe-Zone, in der etwa eine Viertelstunde unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal im eigenen Auto gewartet werden kann, für den Fall, dass es zu gesundheitlichen Problemen kommen sollte.