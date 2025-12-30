Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Boris Palmer schlägt Zerschlagung von Berlin vor

Von DTS Nachrichtenagentur

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hat eine Zerschlagung Berlins ins Gespräch gebracht.

Boris Palmer Schlägt Zerschlagung Von Berlin Vor
Boris Palmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der Hauptstadt gebe es ein Zuständigkeitsproblem, sagte er in einem Podcast der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). “In Berlin muss man sich als Bürger halt irgendwie doch durchwursteln, weil – meine Wahrnehmung – vieles nicht so gut funktioniert, wie man sich wünscht, dass es sein sollte. Und da ist vielleicht irgendwann mal eine Art Staatsreform zweckmäßig, und da kann man in gut funktionierende Gemeinwesen schauen.”

Als Vorbild nannte Palmer seine Heimatstadt. Tübingen sei “eine vollständig selbst handelnde Gemeinde”, sagte er. “Und diese Rechte haben die Bezirke in Berlin nicht. Also das Verschränken, du weißt gar nicht, wer verantwortlich ist, das Verschränken zwischen Staat und Stadt funktioniert in Berlin nach meiner Wahrnehmung nicht gut.”

Palmer schlug klare Zuständigkeiten vor, damit “die Verantwortung da ist, wo die Entscheidung ist, weil das ist eigentlich das Erfolgsmodell süddeutscher Städte”. Auf die Nachfrage, ob er für eine Zerschlagung Berlins sei, sagte der frühere Grünen-Politiker: “Ja, oder macht tatsächlich ein Bundesland draus und dann habt Ihr zwölf Städte in diesem Bundesland, echte Städte, nicht Bezirke.”

Palmer hatte 2018 mit der Berlin-Schmähung für Furore gesorgt: “Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands.” Mit Blick auf die Verzögerungen beim Bahnprojekt “Stuttgart 21” relativierte Palmer in dem Podcast seine Aussage. “Jetzt haben wir Stuttgart 21, und wegen Stuttgart 21 haben wir ein solches Chaos im Schienenverkehr, dass Berlin schon wieder pünktlich ist”, sagte der Oberbürgermeister. “Also, wir haben uns jetzt auf Berliner Niveau begeben und deswegen sind arrogante Kommentare aus dem Süden nicht mehr angemessen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

