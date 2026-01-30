type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang seines operativen Gewinns verzeichnet.

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das operative Ergebnis halbierte sich nahezu auf 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bosch-Chef Stefan Hartung bezeichnete das Jahr 2025 als schwierig und teils schmerzhaft. Der Konzern habe unter fehlenden Umsätzen, ungünstigen Währungseinflüssen und den Kosten für einen großangelegten Stellenabbau gelitten.

Bosch plant, über 20.000 Stellen in Deutschland abzubauen, was die Bilanz des Unternehmens im vergangenen Jahr mit 2,7 Milliarden Euro belastet habe. Der Konzern sieht erst ab 2027 eine Besserung der Lage, jedoch nur in einzelnen Märkten. Im Unternehmensbereich Mobility stehe Bosch unter zunehmendem Konkurrenzdruck, während die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd blieben.

