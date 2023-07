Bovenschulte als Bremens Bürgermeister wiedergewählt

Der SPD-Politiker Andreas Bovenschulte ist als Bremens Regierungschef wiedergewählt worden. Er erhielt am Mittwoch in der Bremischen Bürgerschaft im ersten Wahlgang 49 von insgesamt 86 gültigen Stimmen. 37 Abgeordnete stimmten gegen Bovenschulte, die zur erfolgreichen Regierungsbildung benötigte Mehrheit lag bei 44. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken, die bereits in den vergangenen vier Jahren regiert hatte, besteht aus 48 Abgeordneten.

Andreas Bovenschulte am 14.05.2023, über dts Nachrichtenagentur

Bovenschulte ist seit 2019 im Amt. Unter seiner Führung war die SPD bei der Bürgerschaftswahl Mitte Mai wieder stärkste kraft geworden. Auch wenn im Anschluss kurz über eine mögliche Große Koalition diskutiert wurde, gab es bei der SPD nach der Wahl schnell eine klare Präferenz für eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün.