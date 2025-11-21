Newsletter
Freitag, November 21, 2025
2.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bovenschulte betont Stärke des Föderalismus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat in seiner Antrittsrede als Präsident des Bundesrates am Freitag die Bedeutung des Föderalismus hervorgehoben.

Bovenschulte Betont Stärke Des Föderalismus
Andreas Bovenschulte am 21.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Er sagte, dass die gesellschaftliche und föderale Vielfalt Deutschlands keine Schwäche, sondern eine “echte Stärke” sei, die das Land widerstandsfähig mache. Das Motto seiner Präsidentschaft, “Viele Stärken – Ein Land”, solle dies unterstreichen.

Bovenschulte ergänzte, dass der Föderalismus sich besonders in Krisenzeiten bewährt habe, wie während der Corona-Pandemie oder angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine. Trotz möglichem Reformbedarf habe sich das Prinzip des kooperativen Föderalismus als erfolgreich erwiesen. Er hob hervor, dass die wirtschaftliche Stärkung, der Schutz der freiheitlichen Grundordnung, die Rückgewinnung militärischer Souveränität und die Bekämpfung sozialer Ungleichheit zu den großen Herausforderungen zählten.

Der Bundesratspräsident erklärte, dass der Föderalismus bei diesen Aufgaben eine wichtige Rolle spiele, indem er die gesamtstaatlichen Interessen mit der politischen Vielfalt der Länder in Einklang bringe. Bovenschulte wurde am Freitag turnusmäßig einstimmig zum Präsidenten des Bundesrates gewählt und trat sein Amt am 1. November 2025 an. Seine Präsidentschaft endet am 31. Oktober 2026.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Polizeipräsidium München

Unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park gefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Gewaltdelikt im Landkreis München

0
Am Donnerstag, den 20. November 2025, fand ein Zeuge...
Polizei & Co

85-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Augsburg-Firnhaberau

0
Am Dienstag, dem 18. November 2025, ereignete sich ein...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel