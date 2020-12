Am Dienstag war es endlich wieder soweit: Die Augsburger Panther durften für das erste gemeinsame Training zurück auf das Eis des Curt-Frenzel-Stadions. Am 20.Dezember geht es dann mit einem Spiel in München in die „Corona-Saison“. Das Team war zuvor für das offizielle Mannschaftsshotting vor die Kameras getreten.

