BPB beklagt Mangel an politischer Bildung in Thüringens Schulen

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB), Thomas Krüger, fordert Änderungen der Lehrpläne in Thüringens Schulen. „Ich finde es bemerkenswert, dass ausgerechnet die Linke in Thüringen mit ihrem Bildungsminister Helmut Holter das Bundesland repräsentiert, in dem die politische Bildung besonders stiefmütterlich behandelt wird“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Ein neuer Bildungsmonitor der Universität Bielefeld habe ergeben, dass Thüringen bei der politischen Bildung in der Schule an letzter Stelle stehe.

„Stattdessen gibt es auf dem Stundenplan Astronomie. Auf in kosmische Räume, während es im Alltag politisch gerade um alles geht.“ Das sei nicht akzeptabel.

Krüger, der selbst aus Thüringen stammt, fügte hinzu: „Dass ausgerechnet die Linkspartei, die die kritische Kompetenz gegenüber der kapitalistischen Gesellschaft großschreibt, bei der politischen Bildung so daneben liegt, finde ich erstaunlich.“