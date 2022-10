Wenn in Bayern am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CSU auf 37 Prozent. Die Grünen würden 18 Prozent erreichen, die AfD wäre mit 12 Prozent drittstärkste Kraft. Die Freien Wähler lägen bei 11 Prozent, die SPD wäre mit 10 Prozent gerade noch zweistellig, die FDP wäre mit 3 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten. Dies ergibt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des BR.

Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl hätte die CSU in Bayern ein ähnliches Ergebnis in Aussicht wie beim letzten Wahlgang 2018. Bei einer Wahl zum jetzigen Zeitpunkt käme die CSU auf 37 Prozent, das ist 1 Punkt mehr als im BR-BayernTrend zu Jahresbeginn. Die Freien Wähler hätten derzeit 11 Prozent und damit ein vergleichbares Ergebnis wie vor vier Jahren. Sie verbessern sich damit zum letzten BR-BayernTrend vom Januar um 3 Punkte. Zweitstärkste Partei wären weiterhin die Grünen, die in der Sonntagsfrage mit aktuell 18 Prozent ebenfalls in etwa auf ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl kämen. Gegenüber der Umfrage vom Januar verbessern sich die Grünen um 2 Punkte. Auch die AfD legt im Vergleich zum Jahresbeginn 2 Punkte zu und liegt mit 12 Prozent vor den Freien Wählern und der SPD und damit in der Wählergunst etwas besser als 2018. Die Sozialdemokraten büßen mit Blick auf den letzten BR-BayernTrend 4 Punkte ein und würden mit aktuell 10 Prozent auf ihr Landtagswahlergebnis von 2018 zurückfallen. Die FDP, die 2018 in den Landtag zurückkehrte, würde derzeit mit 3 Prozent (-4 Punkte im Vergleich zu Januar) klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Alle übrigen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent.

Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten.

Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Zum einen legen sich immer mehr Wähler kurzfristig vor einer Wahl fest, zum anderen hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählerinnen und Wählern durch die Parteien zugenommen.

Studieninformationen

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Bayern

Erhebungsmethode: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Für die Umfrage wurden von infratest dimap im Zeitraum von 7. bis 11. Oktober 2022

1157 Wahlberechtigte in Bayern interviewt (755 Telefoninterviews und 402 Online-Interviews).

Gewichtung: Nach soziodemographischen Merkmalen und Rückerinnerung Wahlverhalten. Sonntagsfrage mit separater Gewichtung

Schwankungsbreite: 2 Prozent bei einem Anteilswert von 10 Prozent; 3 Prozent bei einem Anteilswert von 50 Prozent.