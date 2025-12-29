Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
Brand an der Tegelbergbahn: Pressestelle informiert vor Ort
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand an der Tegelbergbahn: Pressestelle informiert vor Ort

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am heutigen Tag ereignete sich ein Brand im Bereich der Tegelbergbahn in Schwangau. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wird am 29. Dezember 2025 vor Ort sein, um zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr für Originaltöne zur Verfügung zu stehen.

Medienvertreter vor Ort

Für Medienvertreter wurde ein Treffpunkt im Bereich des Parkplatzes unterhalb des „Adlerlifts“ eingerichtet. Hier können Journalisten die Möglichkeit nutzen, direkt mit den Verantwortlichen zu sprechen und aktuelle Informationen zum Vorfall zu erhalten.

Aktuelle Entwicklungen

Der Brand im Bereich der Tegelbergbahn hat zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Details über die Ursache und die Auswirkungen des Feuers liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Informationen werden von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West erwartet, sobald sich die Lage weiter geklärt hat.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

