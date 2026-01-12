Newsletter
Brand an geparktem Pkw in Kiefersfelden: Kripo sucht Zeugen für Ermittlungen
Am Samstagabend, den 10. Januar 2026, brach in Kiefersfelden ein Feuer an einem geparkten Pkw aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Brennender Pkw im Auweg entdeckt

Gegen 17.50 Uhr erreichte die Meldung eines brennenden Fahrzeugs den Notruf. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Auwegs in Kiefersfelden. Als die umgehend alarmierten Feuerwehren aus der Region eintrafen, fanden sie den Pkw im vorderen Bereich in Flammen stehend vor. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch gelöscht und ein Vollbrand verhindert werden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Rosenheim

Die Polizeiinspektion Brannenburg übernahm die ersten Maßnahmen vor Ort. In weiterer Folge wurde der Kriminaldauerdienst eingebunden, und das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim führt die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fort. Aktuell lässt sich zur genauen Brandursache noch keine definitive Aussage treffen. Aufgrund ähnlicher zurückliegender Brandfälle werden mögliche Zusammenhänge geprüft.

Mithilfe der Bevölkerung erbeten

Um den Sachverhalt aufzuklären, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

  • Wer hat am Samstag, den 10. Januar 2026, zwischen 17.15 Uhr und 17.50 Uhr im Bereich des Auwegs in Kiefersfelden verdächtige Wahrnehmungen gemacht?
  • Wer kann sonst sachdienliche Informationen geben, die für die Ermittlungen zur Brandursache von Bedeutung sein könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

