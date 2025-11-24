Brand an Scheunenwand in Schönau: Geringer Sachschaden, Ursache unklar

VIECHTACH, LKR. REGEN. In den frühen Morgenstunden des Montags, den 24. November 2025, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in Schönau alarmiert. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 04:00 Uhr.

Brand an einer Scheunenwand entdeckt

Aus bisher ungeklärter Ursache entzündete sich eine verlängerte Außenwand einer Scheune. Ein aufmerksamer Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges entdeckte den Brand und kontaktierte umgehend über Notruf die zuständigen Einsatzkräfte. Glücklicherweise entstand nur ein geringer Sachschaden.

Unklare Brandursache – Zeugen gesucht

Die ersten Untersuchungen vor Ort konnten eine vorsätzliche Brandlegung bislang nicht ausschließen. Die Kriminalpolizeiinspektion Deggendorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0991/3896-0.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 16.00 Uhr