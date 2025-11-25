Brand auf Balkon in Töging: 56-jährige Bewohnerin tot aufgefunden – Ursache unklar

Töging am Inn, Lkr. Altötting — Am Sonntagabend, den 23. November 2025, ereignete sich ein Brand auf einem Balkon in Töging. Die Feuerwehr entdeckte dabei eine zunächst unbekannte tote Person. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte die Identität der Frau festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Details zum Brand am Sonntagabend

Am Sonntagabend um 21.45 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Traunstein die Meldung über einen Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Töging. Die alarmierten Feuerwehren fanden ein Feuer auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss vor. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten sie eine tote Person, die aufgrund der Brandfolgen zunächst nicht identifiziert werden konnte. Das Feuer wurde rasch gelöscht.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Altötting übernommen. Am Abend schalteten sie den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ein. Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt.

Obduktionsergebnisse

Am Montagnachmittag, den 24. November 2025, wurde die Obduktion im Institut für Rechtsmedizin München durchgeführt. Es wurde bestätigt, dass es sich bei der Verstorbenen um die 56-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung handelt. Laut den Rechtsmedizinern gibt es keine Hinweise darauf, dass der Tod durch Feuer oder Rauchgase verursacht wurde, sondern ein medizinischer Notfall könnte ausschlaggebend gewesen sein.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.