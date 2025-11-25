Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
5 C
London
type here...
Subscribe
Brand auf Balkon in Töging: 56-jährige Bewohnerin tot aufgefunden – Ursache unklar
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Brand auf Balkon in Töging: 56-jährige Bewohnerin tot aufgefunden – Ursache unklar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Töging am Inn, Lkr. Altötting — Am Sonntagabend, den 23. November 2025, ereignete sich ein Brand auf einem Balkon in Töging. Die Feuerwehr entdeckte dabei eine zunächst unbekannte tote Person. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte die Identität der Frau festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Details zum Brand am Sonntagabend

Am Sonntagabend um 21.45 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Traunstein die Meldung über einen Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Töging. Die alarmierten Feuerwehren fanden ein Feuer auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss vor. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten sie eine tote Person, die aufgrund der Brandfolgen zunächst nicht identifiziert werden konnte. Das Feuer wurde rasch gelöscht.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Altötting übernommen. Am Abend schalteten sie den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ein. Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt.

Obduktionsergebnisse

Am Montagnachmittag, den 24. November 2025, wurde die Obduktion im Institut für Rechtsmedizin München durchgeführt. Es wurde bestätigt, dass es sich bei der Verstorbenen um die 56-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung handelt. Laut den Rechtsmedizinern gibt es keine Hinweise darauf, dass der Tod durch Feuer oder Rauchgase verursacht wurde, sondern ein medizinischer Notfall könnte ausschlaggebend gewesen sein.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel