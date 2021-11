Brand einer Hackschnitzelheizung in Stadtbergen sorgt für 30 Stunden-Einsatz

Bereits am Freitagnachmittag (19.11.2021) kurz nach 14.00 Uhr, geriet das Hackschnitzelheizwerk einer Sporthalle Am Sportpark in Stadtbergen in Brand. Der anhaltende Schwelbrand konnte von den Feuerwehrkräften erst nach und nach endgültig gelöscht werden, wobei der Einsatz rund 30 Stunden in Anspruch nahm.

Der Schaden (primär verbrannte Hackschnitzel, zerstörter Holzboden und ein Fenster) wurde vorab auf rund 40.000 Euro geschätzt. Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt, vermutlich im Bereich der Hackschnitzelförderschnecke, angenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern allerdings noch an.

Während der Löscharbeiten wurden die Turnhalle und das Hallenbad geräumt, Personen kamen aufgrund des Brandes nicht zu Schaden. Die Zu- und Abfahrtswege dorthin wurden vorübergehend gesperrt.