Brand einer Recycling-Halle in Wiedergeltingen – Brandgeruch weiter wahrnehmbar

Nach dem Brand einer Recycling-Halle am Mittwochabend in Wiedergeltingen ist in der Umgebung noch immer ein Brandgeruch wahrnehmbar.

Wie der Immissionsschutz am Landratsamt Unterallgäu mitteilt, wird der Geruch voraussichtlich noch einige Tage anhalten. Es besteht jedoch keine Gesundheitsgefahr.

Bereits in der Brandnacht wurden aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung Luftmessungen durchgeführt, bei denen keine nennenswerten Belastungen festgestellt wurden. Am Donnerstagmittag erfolgte erneut eine Kontrolle durch einen Umweltschutzingenieur des Landratsamts vor Ort.