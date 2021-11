Brand eines Mehrfamilienhauses in Olching – ein Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden

Gestern Nachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus am Schwalbeneck in Olching zu einem Brand. Ein 59-jähriger Hausbewohner konnte nur noch tot aus seiner Wohnung geborgen werden.

Nachbarn bemerkten gegen 13:30 Uhr eine Rauchentwicklung ausgehend aus dem Mehrfamilienhaus und verständigten die Rettungskräfte. Beim Betreten der Wohnung fanden die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr den Mann leblos auf und bargen ihn aus dem Gebäude. Alle weiteren Bewohner konnten sich rechtzeitig selbstständig aus dem Haus retten.

Noch am gestrigen Samstag wurde der Leichnam des 59-Jährigen im Institut für Rechtsmedizin in München untersucht. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes ergaben sich bislang nicht.

Ersten Schätzungen zufolge entstand in der Wohnung ein Sachschaden von etwa 75.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache. Diese dauern aktuell weiter an.