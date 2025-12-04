Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Erding: Kripo ermittelt, keine Verletzten, Sachschaden bis 10.000 Euro

Am Mittwochnachmittag brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in Erding ein Feuer aus. Der genaue Auslöser des Brandes ist bisher unklar. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Erding übernommen.

Verkehrsbehinderung wegen Löscharbeiten

Gegen 16:15 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle die Meldung ein, dass es im Keller eines Gebäudes in der Schäfflerstraße brennt. Aufgrund der Löscharbeiten musste der entsprechende Straßenabschnitt etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.

Haus stand leer – Keine Verletzten

Zum Zeitpunkt des Brandes war das Wohnhaus unbewohnt. Die regulären Bewohner waren bereits wegen eines früheren Brandes am 4. November 2025 in temporäre Unterkünfte umgezogen und nicht anwesend. Lediglich die Wohnung über der angrenzenden Garage war bewohnt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Ungeklärte Brandursache – Polizei bittet um Hinweise

Der Sachschaden beträgt zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, und sowohl eine technische Ursache als auch vorsätzliche Brandstiftung werden in Erwägung gezogen. Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden.