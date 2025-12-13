Newsletter
Brand im Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck: Evakuierung und Ermittlungen der Polizei
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum 13. Dezember 2025 kam es in Fürstenfeldbruck zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat die Kriminalpolizei übernommen. Bei dem Vorfall wurde eine Person leicht verletzt.

Bewohnerin meldet ungewöhnliche Wärme

Um 01.30 Uhr meldete sich eine Bewohnerin bei der Einsatzleitstelle und berichtete von ungewöhnlicher Wärme in ihrer Wohnung. Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen erhöhte Temperaturen an den Außenwänden des Gebäudes fest.

Dehnfugenbrand zwischen Gebäuden

Der Brand entpuppte sich als Dehnfugenbrand zwischen dem betroffenen Mehrfamilienhaus an der Buchenauer Straße und dem benachbarten Gebäude in direkter Bauweise. Daraufhin wurden alle Bewohner evakuiert.

Feuerwehreinsatz und Sachschaden

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Eine Person wurde vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation behandelt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen zur Brandursache fort.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

