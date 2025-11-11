Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
London
Brand im Nürnberger Westen: Kellerabteile in Flammen, Anwohner evakuiert und medizinisch versorgt
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam es im Westen Nürnbergs zu einem Brand in zwei Kellerabteilen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das gesamte Gebäude während der Löscharbeiten evakuiert werden.

Evakuierung und schnelle Löscharbeiten

Gegen 16:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg zu einem Wohnhaus in der Hasstraße gerufen. Die starke Rauchentwicklung führte zur Evakuierung des Anwesens. Zeitgleich begannen die Einsatzkräfte mit den Löschmaßnahmen, wodurch das Feuer im Keller rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zwei Kellerabteile erlitten erhebliche Brandschäden.

Medizinische Versorgung für Betroffene

Drei Anwohner des betroffenen Hauses klagten über Atembeschwerden und erhielten umgehend medizinische Versorgung. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache des Brandes aufgenommen.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

