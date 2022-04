Brand im Tonnenraum – Größerer Feuerwehreinsatz in Augsburg-Kriegshaber

Am Samstagnachmittag war es in Augsburg-Kriegshaber zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Tonnenraum war Feuer ein Brand ausgebrochen.

Am Samstagnachmittag war es gegen 16:30 Uhr in der Reeseallee zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Tonnenraum war aus bisher noch nicht bekannten Gründen ein Brand ausgebrochen, nach unbestätigten Informationen soll es sich aber um Brandstiftung handeln. Mehrere Tonnen schmorten vor sich hin. Die Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber mussten das Feuer löschen und die betroffenen Müllcontainer ins Freie bringen. Das Gebäude musste anschließend von dem giftigen Rauch befreit werden.

Während des ca. 1,5 Stunden langen Einsatzes kam es im Bereich Reesealle/Ulmer Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Schadenshöhe wurden bisher keine Angaben gemacht. Verletzte wurden nicht bekannt.