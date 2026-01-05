Brand in Außernzell: Wohnwagen in Flammen, 60-Jähriger verletzt und Ermittlungen laufen

AUßERNZELL, LKR. DEGGENDORF – Am Samstagabend, dem 3. Januar 2026, kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Brand in Außernzell. Einsatzkräfte wurden zu einem Wohnwagen gerufen, der aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen hatte.

Bewohner alarmieren Rettungskräfte

Der Wohnwagen, der im Garten eines Wohnhauses aufgestellt war, wurde von den Bewohnern des angrenzenden Wohnhauses in Flammen entdeckt. Diese verständigten umgehend Polizei und Feuerwehr. Der 60-jährige deutsche Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnwagen aufhielt, konnte das brennende Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Dennoch erlitt er eine Rauchgasvergiftung und musste medizinisch behandelt werden.

Schnelle Löscharbeiten verhindern Schlimmeres

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, um das Übergreifen der Flammen zu verhindern. Trotz der schnellen Reaktion griff das Feuer jedoch auf die angrenzende Hecke sowie teilweise auf das Wohnhaus über. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konzentriert sich insbesondere auf die Ermittlung der Brandursache. Über die genaue Ursache und die Höhe des Sachschadens liegen bislang noch keine Informationen vor.