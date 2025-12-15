Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Brand in Bad Tölzer Mehrfamilienhaus: Drei Verletzte und hoher Sachschaden
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Brand in Bad Tölzer Mehrfamilienhaus: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 15. Dezember 2025, kam es zu einem dramatischen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Tölz. Dabei erlitten drei Menschen schwere Rauchgasvergiftungen, der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Objekte der Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Brand in Mehrfamilienhaus gemeldet

Um 01:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Meldung über ein Feuer im Mehrfamilienhaus Am Lettenholz in Bad Tölz ein. Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten am Einsatzort eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss fest. Die betroffenen Mieter waren bereits ins Freie gelangt, jedoch mit Rußspuren auf Gesicht und Körper.

Schnelles Eingreifen verhindert größere Schäden

Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner des Hauses und konnte dank ihres raschen Eingreifens eine größere Ausbreitung der Flammen verhindern. Trotz intensiver Hitze griff das Feuer auf das gesamte Mobiliar des betroffenen Zimmers über, welches völlig zerstört wurde. Im Anschluss führten die Feuerwehrkräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Die betroffene Wohnung ist momentan unbewohnbar.

Untersuchungen zur Brandursache

Mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden drei Personen ärztlich behandelt. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim, zusammen mit der Staatsanwaltschaft München II, ermittelt derzeit weiter in dem Fall. Bisher gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel