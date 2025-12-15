Brand in Bad Tölzer Mehrfamilienhaus: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 15. Dezember 2025, kam es zu einem dramatischen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Tölz. Dabei erlitten drei Menschen schwere Rauchgasvergiftungen, der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Objekte der Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Brand in Mehrfamilienhaus gemeldet

Um 01:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Meldung über ein Feuer im Mehrfamilienhaus Am Lettenholz in Bad Tölz ein. Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten am Einsatzort eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss fest. Die betroffenen Mieter waren bereits ins Freie gelangt, jedoch mit Rußspuren auf Gesicht und Körper.

Schnelles Eingreifen verhindert größere Schäden

Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner des Hauses und konnte dank ihres raschen Eingreifens eine größere Ausbreitung der Flammen verhindern. Trotz intensiver Hitze griff das Feuer auf das gesamte Mobiliar des betroffenen Zimmers über, welches völlig zerstört wurde. Im Anschluss führten die Feuerwehrkräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Die betroffene Wohnung ist momentan unbewohnbar.

Untersuchungen zur Brandursache

Mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden drei Personen ärztlich behandelt. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim, zusammen mit der Staatsanwaltschaft München II, ermittelt derzeit weiter in dem Fall. Bisher gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.