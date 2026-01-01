Newsletter
Brand in Blaichach: Zwei Wohngebäude beschädigt, sieben Verletzte und Millionenschaden durch mögliches Feuerwerksunglück
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Blaichach: Zwei Wohngebäude beschädigt, sieben Verletzte und Millionenschaden durch mögliches Feuerwerksunglück

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2026 gegen 03:00 Uhr ereignete sich im Ortsteil Gunzesried in Blaichach ein Brand, bei dem zwei Wohngebäude stark beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand das Feuer unter einer Eingangskonstruktion des ersten Gebäudes und griff anschließend auf ein angrenzendes Gebäude über.

Verletzungen und Schadenshöhe

Glücklicherweise konnten die Bewohner rechtzeitig evakuiert werden, jedoch erlitten sieben Personen leichte Verletzungen. Diese Verletzten wurden umgehend medizinisch versorgt. Die derzeit geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.000.000 Euro.

Brandursache und Löscharbeiten

Die genaue Brandursache ist noch unklar, jedoch kann ein Feuerwerkskörper zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten anhaltend lange, sodass der betroffene Bereich umgeleitet werden musste.

Einsatzkräfte vor Ort

Zusätzlich zur Polizei waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk sowie die Straßenmeisterei im Einsatz, um die Lage zu bewältigen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

