Sonntag, Januar 4, 2026
Brand in Buchloe: Einfamilienhaus in Flammen, Bewohnerin und Katze gerettet, hoher Sachschaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Buchloe: Einfamilienhaus in Flammen, Bewohnerin und Katze gerettet, hoher Sachschaden

Alfred Ingerl

Am Sonntagmittag ereignete sich ein Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus in Buchloe. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte Flammen und Rauch im Eingangsbereich des Hauses und alarmierte sofort die Polizei und Feuerwehr. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen und wurde von Nachbarn erstversorgt, bevor sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Effizientes Eingreifen der Feuerwehr

Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe konnte das Feuer gelöscht werden. Dennoch entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Zudem wurde eine Katze der Bewohnerin gerettet und vor Ort mit Sauerstoff versorgt, bevor sie in eine Tierklinik gebracht wurde.

Unklare Brandursache

Die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizeiinspektion Buchloe und dem Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kaufbeuren führt die weiteren Untersuchungen fort.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

