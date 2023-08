Brand in einer Garage in Memmingen: Fahrzeuge zerstört und hoher Sachschaden

Am frühen Samstagmorgen, den 26.08.2023, ereignete sich in Memmingen ein Brand in einer Garage. Kurz vor 00:30 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West über den Brand in der Haußmannstraße informiert. Innerhalb kürzester Zeit gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein.

Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Stadel verhindert werden. Alle Fahrzeuge, die sich in der Garage befanden, wurden durch den Brand zerstört. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Vorfall verletzt. Nach ersten Angaben sollen ein Elektroauto und weitere Fahrzeuge zerstört worden sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 370.000,00 Euro.

Die ersten Ermittlungen wurden vor Ort vom Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch unklar ist. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden.