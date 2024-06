Am Donnerstagnachmittag, 20. Juni, gegen 14:00 Uhr, wurde der Löschzug der

Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Brand in einer Kaffeerösterei in Lechhausen alarmiert.

Vor Ort konnte der Angriffstrupp einen brennenden Filter in einem Abgasrohr feststellen.

Dieser wurde schnell mit einem C-Rohr abgelöscht. Nach Belüftung der Räume mit einem

Hochleistungslüfter und Kontrolle auf mögliche Glutnester mit einer Wärmebildkamera

konnte das Objekt der Eigentümerin übergeben werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden, da dies

Ermittlungssache der Polizei ist.

