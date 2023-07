Brand in einer Scheune sorgt für großen Feuerwehreinsatz in Horgauergreut

Einen Großeinsatz der Feuerwehren verursachte eine Werkstattbrand am gestrigen Mittwoch (26.07.2023) gegen 21:15 Uhr in der Greuter Straße in Horgauergreut.

In einem Schuppen wurden im Laufe des Tages Schweißarbeiten durchgeführt. Vermutlich entzündeten sich im Verlauf des Abends in der Werkstatt abgelegte Lappen in welche glühende Schweißperlen gefallen sind und es kam zum Brand der Werkstatt.

Die Feuerwehren von Horgauergreut, Horgau, Zusmarshausen, Auerbach, Streitheim, Agawang, Biburg und Adelsried waren mit ca. 100 Kräften vor Ort und bekamen den Brand schnell in den Griff. Zudem waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie die Polizei vor Ort. Letztlich entstand nur leichter Sachschaden an den Werkzeugen und der Wand- bzw. Deckenverkleidung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- € geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

