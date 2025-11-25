Brand in Einfamilienhaus in Plattling: Hoher Sachschaden, Bewohner unverletzt

In der kleinen Stadt Plattling im Landkreis Deggendorf kam es in den frühen Morgenstunden des 25. November 2025 zu einem großen Brand. Einsatzkräfte wurden gegen 02:30 Uhr alarmiert, als ein Einfamilienhaus in Vollbrand stand.

Bewohner können sich in Sicherheit bringen

Beide Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Während die Feuerwehr unmittelbar mit den Löschmaßnahmen begann, brannten die nebenstehende Garage und der Dachstuhl vollständig aus. Nach ersten polizeilichen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Ursache des Brandes noch unbekannt

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Untersuchungen aufgenommen, konnte aber bislang keine Angaben zur Brandursache machen.