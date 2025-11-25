Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
4.6 C
London
type here...
Subscribe
Brand in Einfamilienhaus in Plattling: Hoher Sachschaden, Bewohner unverletzt
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Einfamilienhaus in Plattling: Hoher Sachschaden, Bewohner unverletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der kleinen Stadt Plattling im Landkreis Deggendorf kam es in den frühen Morgenstunden des 25. November 2025 zu einem großen Brand. Einsatzkräfte wurden gegen 02:30 Uhr alarmiert, als ein Einfamilienhaus in Vollbrand stand.

Bewohner können sich in Sicherheit bringen

Beide Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Während die Feuerwehr unmittelbar mit den Löschmaßnahmen begann, brannten die nebenstehende Garage und der Dachstuhl vollständig aus. Nach ersten polizeilichen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Ursache des Brandes noch unbekannt

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Untersuchungen aufgenommen, konnte aber bislang keine Angaben zur Brandursache machen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Tödliche Messerattacke in Olchinger Hotel: 38-jährige Frau tot, Verdächtiger festgenommen

0
In Olching, im Gemeindeteil Neu-Esting, wurde am gestrigen Nachmittag...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf der A8 bei Odelzhausen – 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

0
In der Nacht zum Montag hat sich auf der...

Neueste Artikel