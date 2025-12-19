Brand in Ellzee: Einfamilienhaus in Stoffenried stark beschädigt, 300.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Am Morgen des 19. Dezember 2025 ereignete sich im Ortsteil Stoffenried in Ellzee ein schwerwiegender Brand in einem Einfamilienhaus. Der Brand wurde um 09:13 Uhr der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gemeldet.

Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

Der Eigentümer des Hauses bemerkte das Feuer in der Küche und alarmierte sofort die Feuerwehr. Gemeinsam mit seiner Frau und ihren zwei Kindern verließen sie unverletzt das Haus. Dank der schnellen Reaktion der Familie blieben alle unversehrt.

Erheblicher Sachschaden und unbewohnbares Haus

Der entstandene Schaden durch das Feuer wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Das Haus ist aktuell stark beschädigt und unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Klärung des Brands wurden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm aufgenommen und sind noch im Gange.