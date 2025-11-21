Newsletter
Brand in Erlangen-Büchenbach: Keller eines Mehrfamilienhauses betroffen, keine Verletzten
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, den 21. November 2025, brach in einem Mehrfamilienhaus in Erlangen-Büchenbach ein Feuer aus, dessen Ursache derzeit noch unklar ist. Glücklicherweise wurde nach bisherigen Informationen niemand verletzt.

Brandmeldung und Evakuierung

Das Feuer in der Coburger Straße wurde kurz vor 19:00 Uhr über die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gemeldet. Sofort nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde starke Rauchentwicklung aus den Kellerfenstern festgestellt. Dank der schnellen Reaktion der Feuerwehr konnten mehrere Bewohner so informiert werden, dass sie das Gebäude rechtzeitig und sicher verlassen konnten. Andere Bewohner wurden, nach Einschätzung der Feuerwehr, aufgefordert, bei geschlossenen Wohnungstüren in ihren Wohnungen zu bleiben.

Betreuung der Evakuierten

Während der Löscharbeiten fanden die evakuierten Personen in einer gegenüberliegenden Kirche Schutz vor der kalten Witterung. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Ermittlungen eingeleitet

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache für das Feuer zu klären.

Erstellt durch: Marc Siegl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

