Brand in Görisried: Feuer zerstört Gebäudeanbau und verletzt Anwohner – 600.000 € Schaden
Brand in Görisried: Feuer zerstört Gebäudeanbau und verletzt Anwohner – 600.000 € Schaden

In den frühen Morgenstunden des 27. Januar 2026 wurde ein Brand in Wildberg, einem Ortsteil von Görisried, entdeckt. Ein Zeitungszusteller bemerkte, dass ein Anbau, der als Garage eines Mehrfamilienhauses diente, in Flammen stand. Das Feuer drohte, auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen.

Rettungsaktion der Nachbarn

Dank des schnellen Handelns der Nachbarn konnten die schlafenden Bewohner geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Über einen Balkon gelang die Evakuierung der Personen, wobei dennoch zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten und ins Krankenhaus gebracht wurden.

Feuerwehr im Großeinsatz

Die Löscharbeiten erforderten den Abtrag von Teilen des Gebäudedachs sowie einer Photovoltaikanlage. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 600.000 Euro. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht.

Ermittlungen zur Brandursache

Etwa 100 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Gemeinden und etwa 30 Rettungsdienstmitarbeiter, darunter mehrere Notärzte, waren im Einsatz. Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Marktoberdorf mit Unterstützung aus Kaufbeuren, Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.

