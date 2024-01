Brand in Griesbeckerszell | Mülltonnen und Auto in Flammen – Polizei ermittelt Brandursache

Am Dienstag gerieten um 07:30 Uhrsechs Mülltonnen vor einem Wohnanwesen in der Feldstraße in Griesbeckerszell in Brand. Das Feuer griff auf einen neben den Mülltonnen geparkten Pkw und eine Häuserfassade über. Die Feuerwehr löschte den Brand.



Die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell rückte aus, nachdem Brandes gemeldet wurden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Personen. Die Polizeiinspektion Aichach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Arglos entsorgte Asche oder Silvesterböller können zu einem Brand führen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Zeitpunkt die Ursache war.

Der Brand verursachte einen Sachschaden, der auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird.