Dienstag, Dezember 23, 2025
Brand in Hofer Schrebergartenanlage: Feuerwehr verhindert Ausbreitung, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Hof. Ein Brand in einer Schrebergartenanlage am Lodaweg sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr, konnte jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Schneller Einsatz der Feuerwehr

Anwohner meldeten den Brand einer Gartenhütte in der Schrebergartenanlage am Lodaweg. Die Feuerwehr Hof löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Hütten. An einer benachbarten Laube entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur noch ungeklärten Ursache aufgenommen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Zeugen gesucht

Wer im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Entstehung des Feuers geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der 09281/704-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel