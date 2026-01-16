Newsletter
type here...
Brand in Immenstädter Mehrfamilienhaus: Keine Verletzten, Sachschaden von 10.000 Euro
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Immenstädter Mehrfamilienhaus: Keine Verletzten, Sachschaden von 10.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

IMMENSTADT IM ALLGÄU. Am Abend des 16.01.2026 ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sonthofener Straße in Immenstadt im Allgäu. Gegen 19:30 Uhr bemerkten aufmerksame Anwohner einen akustischen Rauchmelder und starke Rauchentwicklung im Gebäude.

Schnelles Handeln der Feuerwehr verhindert größere Schäden

Beide anwesenden Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, während sich die übrigen Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus befanden. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, jedoch wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Insgesamt waren 71 Rettungskräfte im Einsatz, darunter die Feuerwehren aus Immenstadt, Ratholz, Bühl, Stein, Zaumberg, Rauhenzell und zwei Rettungsdienstbesatzungen sowie eine Notarztbesatzung.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden noch in der Nacht durch den Kriminaldauerdienst Memmingen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizeiinspektion Immenstadt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt zu melden (Tel. 08323/96100).

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...

Neueste Artikel