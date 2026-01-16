Brand in Immenstädter Mehrfamilienhaus: Keine Verletzten, Sachschaden von 10.000 Euro

IMMENSTADT IM ALLGÄU. Am Abend des 16.01.2026 ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sonthofener Straße in Immenstadt im Allgäu. Gegen 19:30 Uhr bemerkten aufmerksame Anwohner einen akustischen Rauchmelder und starke Rauchentwicklung im Gebäude.

Schnelles Handeln der Feuerwehr verhindert größere Schäden

Beide anwesenden Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, während sich die übrigen Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus befanden. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, jedoch wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Insgesamt waren 71 Rettungskräfte im Einsatz, darunter die Feuerwehren aus Immenstadt, Ratholz, Bühl, Stein, Zaumberg, Rauhenzell und zwei Rettungsdienstbesatzungen sowie eine Notarztbesatzung.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden noch in der Nacht durch den Kriminaldauerdienst Memmingen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizeiinspektion Immenstadt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt zu melden (Tel. 08323/96100).