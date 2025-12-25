Brand in Ingolstadt: Gartenhütte vollständig zerstört, Schaden an Wohnhausfassade

Im Ingolstädter Stadtteil Mühlhausen kam es am gestrigen Abend zu einem Brand einer Gartenhütte, bei dem Sachschaden entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Gegen 18:30 Uhr bemerkten die Bewohner einer Doppelhaushälfte am Greutweg den Brand an ihrem Gerätehaus und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Flammen auf die Fassade und den Dachüberstand des Wohnhauses übergriffen. Das Gartenhaus wurde vollständig zerstört.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch am Abend die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest und es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter.