Brand in Kfz-Werkstatt: BMW und Roller zerstört – Kripo Hof sucht Zeugen

Am Sonntagnachmittag kam es in der Eppenreuther Straße in Hof zu einem Brand in einem Hinterhof, der zu einer ansässigen Kfz-Werkstatt gehört. Ein BMW E30 stand hier plötzlich in Flammen.

Vollständig ausgebrannter BMW und beschädigte Fahrzeuge

Die alarmierte Feuerwehr wurde durch eine aufmerksame Anwohnerin verständigt, nachdem der BMW im Hinterhof Feuer gefangen hatte. Der Pkw brannte komplett aus. Die Hitze war so stark, dass auch ein daneben abgestellter Roller zerstört und ein Balkenmäher beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun die bislang unklare Ursache des Brandes und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die am Nachmittag im Bereich der Eppenreuther Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.