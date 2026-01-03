Brand in Königsdorf: 500.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Am Samstagmorgen, den 3. Januar 2026, brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Königsdorf/Zellwies ein Feuer aus, das einen geschätzten Sachschaden von rund 500.000 Euro anrichtete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Feueralarm am frühen Morgen

Die Integrierte Leitstelle Oberland wurde gegen 7.25 Uhr über einen Dachstuhlbrand auf dem Anwesen informiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchwolke zu sehen. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Der Dachstuhl des Wohnanwesens stand in Vollbrand, Flammen schlugen aus dem Giebelbereich.

Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte

Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Feuerwehren aus Königsdorf, Schönrain und Oberbuchen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand zügig gelöscht werden. Die Bewohner des Anwesens sowie die Tiere blieben unverletzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Erste polizeiliche Sofortmaßnahmen wurden von den Polizeiinspektionen Geretsried und Wolfratshausen eingeleitet. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm am Brandort die weiteren Untersuchungen. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vor.