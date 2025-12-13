Brand in Lengenwang: Feuerwehr rettet Jungrinder aus Stallgebäude – Sachschaden von 80.000 EUR

Am Samstagnachmittag, den 13. Dezember 2025, geriet in Lengenwang im Ostallgäu ein Heu-Lagerraum eines Milchkuhbetriebs in Brand. Dank des schnellen Handelns der Anwohner konnte eine Katastrophe verhindert werden und die dort eingestellten Jungrinder wurden gerettet.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das angrenzende Stallgebäude verhindert werden. Eine Person erlitt bei der Rettung der Tiere leichte Verletzungen und wurde vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt.

Erheblicher Sachschaden und laufende Ermittlungen

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt, und die Ermittlungen laufen weiterhin. An den Löscharbeiten waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Langenwang, Seeg, Wald sowie Marktoberdorf beteiligt.

Ermittlungen durch Polizei und Kriminalpolizei

Die ersten Untersuchungen am Brandort wurden von der Polizeiinspektion Marktoberdorf und dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu).