Brand in Lokal am Augsburger Rathausplatz 

Am Donnerstagnachmittag, 13. Juli, gegen 16 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg in einen Gastronomiebetrieb in die Philippine-Welser-Straße gerufen. In dem Lokal im Erdgeschoss waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits eine massive Rauchentwicklung sowie offene Flammen sichtbar.

Das dreistöckige Gebäude sowie die angrenzenden Geschäfte wurden kontrolliert. Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch bereits alle Personen geistesgegenwärtig das Gebäude verlassen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung fanden im Anschluss mithilfe von Hochleistungslüftern ausgiebige Lüftungsarbeiten statt.

Gegen 17:15 Uhr konnte schließlich Einsatzende vermeldet werden. Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe ermittelt die Polizei.