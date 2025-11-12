Brand in Lonnerstadt fordert ein Todesopfer – Ermittlungen laufen

In der Nacht zum Mittwoch, den 12. November 2025, ereignete sich ein tragischer Brand in einem Wohnhaus in Lonnerstadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Ein 70-jähriger Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden.

Nachbar alarmiert die Einsatzkräfte

Gegen 00:24 Uhr nahm ein Anwohner in der Schillerstraße Brandgeruch wahr und alarmierte umgehend die Notrufzentrale. Kurz danach trafen die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch und die Feuerwehr am Einsatzort ein und stellten fest, dass Rauch aus dem Erdgeschoss austrat. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und fanden den leblosen Bewohner im Haus.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten Ermittlungen aufgenommen, während das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen die Ermittlungen zur Brandursache weiterführt.

