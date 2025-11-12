Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
15.2 C
London
type here...
Subscribe
Brand in Lonnerstadt fordert ein Todesopfer – Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Lonnerstadt fordert ein Todesopfer – Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Mittwoch, den 12. November 2025, ereignete sich ein tragischer Brand in einem Wohnhaus in Lonnerstadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Ein 70-jähriger Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden.

Nachbar alarmiert die Einsatzkräfte

Gegen 00:24 Uhr nahm ein Anwohner in der Schillerstraße Brandgeruch wahr und alarmierte umgehend die Notrufzentrale. Kurz danach trafen die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch und die Feuerwehr am Einsatzort ein und stellten fest, dass Rauch aus dem Erdgeschoss austrat. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und fanden den leblosen Bewohner im Haus.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die ersten Ermittlungen aufgenommen, während das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen die Ermittlungen zur Brandursache weiterführt.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel