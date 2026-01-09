Newsletter
Brand in Maschinenhalle in Teisendorf: Hoher Sachschaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Maschinenhalle in Teisendorf: Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, den 9. Januar 2026, ereignete sich in Teisendorf ein Brand in einer Maschinenhalle, der erheblichen Sachschaden verursachte. Der entstandene finanzielle Schaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt, jedoch gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte

Gegen 18.20 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Traunstein über das Feuer in der Maschinenhalle im Bereich Seeleiten informiert. Bei Ankunft stellten die alarmierten regionalen Feuerwehren einen Vollbrand fest. Dank ihres schnellen und professionellen Eingreifens konnte die komplette Zerstörung der Halle verhindert und benachbarte Gebäude geschützt werden, auch wenn ein Großteil der Halle zerstört wurde.

Ermittlungen zur Brandursache

In der Maschinenhalle befanden sich sowohl Maschinen als auch abgestellte Fahrzeuge. Die polizeilichen Erstmaßnahmen führte die Polizeiinspektion Freilassing durch. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgesetzt. Die Untersuchungen sind derzeit noch im Gange und dauern an.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

