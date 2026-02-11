type here...
Brand in Mehrfamilienhaus Dachau: Balkon in Flammen, Erdgeschosswohnung unbewohnbar, Ermittlungen laufen
In den frühen Morgenstunden brach auf einem Erdgeschossbalkon eines Mehrfamilienhauses in Dachau ein Brand aus. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unbekannt.

Einsatz der Feuerwehr in der Pollnstraße

Um 07:15 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte aus Dachau. Die Löschkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dachau konnten das Feuer schnell auf dem Balkon unter Kontrolle bringen und verhinderten eine Ausbreitung der Flammen auf die restlichen Wohnungen des Mehrparteienhauses. Dennoch verursachte die starke Rauchentwicklung schwere Schäden, sodass die Erdgeschosswohnung aktuell nicht mehr bewohnbar ist.

Bewohner unverletzt

Alle anwesenden Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden des Brandes ist zurzeit noch nicht bezifferbar.

Untersuchungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.

