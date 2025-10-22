Brand in Mietzing: Scheune und Lagerhalle in Flammen, sechsstelliger Schaden, Brandstiftung vermutet

In der Nacht zum Freitag, den 17. Oktober 2025, brach in Mietzing ein Feuer aus, das eine große landwirtschaftliche Scheune und eine angrenzende Lagerstätte mit Carport in Mitleidenschaft zog. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Mehrere Feuerwehren waren vor Ort und konnten das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude größtenteils verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut aktuellen Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Staatsanwaltschaft Landshut sowie die Kriminalpolizeiinspektion Landshut leiten die Untersuchungen. Derzeit gibt es Hinweise darauf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte.

Hinweise von Personen, die Beobachtungen zum Brandfall gemacht haben, sind äußerst wichtig. Menschen, die sachdienliche Informationen liefern können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0871/9252-0 bei der Kriminalpolizei Landshut zu melden.